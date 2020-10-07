ارتفاع حاد فى إنتاج النفط الأمريكي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
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ارتفع إنتاج النفط الأمريكي بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي، مع هبوط قوي في الصادرات الأمريكية من الخام.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي ارتفع إلى 11 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر، مقارنة مع 10.700 مليون برميل يومياً عن الأسبوع السابق له.

وارتفعت واردات النفط في الولايات المتحدة بنحو 610 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتصل إلى 5.732 مليون برميل يومياً.

في حين هبطت صادرات النفط الأمريكية إلى 2.65 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنصرم، مقارنة مع 3.512 مليون برميل يومياً.

وبالنسبة لصافي واردات النفط، والذي يمثل الفارق بين الصادرات والواردات، فشهدت ارتفاعا بنحو 1.463 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتصل إلى 3.073 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات الأمريكية من النفط فقد ارتفعت بنحو 500 ألف برميل في الأسبوع الماضي بعكس التوقعات.

وبحلول الساعة 4:50 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 2.8 بالمائة ليصل إلى 41.51 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي  بأكثر من 3 بالمائة مسجلاً 39.43 دولار للبرميل.

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