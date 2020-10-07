ترامب يصف غريمه بايدن بـ "المعتوه"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:33 م
ترامب وبايدن
ترامب وبايدن
وكالات
Advertisements

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء خصمه الديموقراطي جو بايدن بأنه "معتوه"، قائلا في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"إنه معتوه منذ سنوات والجميع يعرف ذلك".

 

وأضاف: "وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة للتعامل معه وتحاول حمايته"، مضيفا: "هل لاحظتم أن كل الأمور السلبية ومعدل ذكائه الضعيف جدا لم تعد تذكر؟ أخبار مضللة!"، بحسب وكالة "فرانس برس".

 

وربط ترامب تغريدته بفيديو يظهر بايدن خلال حملته الانتخابية يقول لمجموعة من الراقصين الشباب: "أريد أن أراكم ترقصون عندما تصبحون أكبر بأربع سنوات".

 

وتعهد ترامب العودة إلى حملته الانتخابية سريعا والمشاركة في المناظرة الرئاسية الثانية في مواجهة بايدن في ميامي في 15 أكتوبر.

 

وفي وقت سابق، وصف المرشح الرئاسي الأمريكي بايدن، الرئيس الحالي للبلاد ترامب بأنه "جرو بوتين".

 

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عبارة بايدن، واصفا إياها بأنها تعكس الثقافة السياسية.


​وقال بوتين: "موقف المرشحين للرئاسة في أي بلد، بما في ذلك في دولة عظمى... مثل الولايات المتحدة يقيم من قبل ناخبي هذا البلد، في هذه الحالة من قبل مواطني الولايات المتحدة. أما نحن فمراقبون خارجيون، ولا نتدخل".

 

وأضاف: "سنعمل مع أي رئيس مستقبلي للولايات المتحدة، مع الشخص الذي سيثق به الشعب الأمريكي".

 

وتابع عن بايدن: "أما بالنسبة لمرشح الحزب الديمقراطي، فيمكن أن نقول: من المؤسف، ان نرى خطابًا حادًا معاديًا لروسيا".

أخبار تهمك

اللجنة الأولمبية تتخذ قرارًا جديدًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعة و 7 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 12 ساعة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ 14 دقيقة

"لجنة التسعير" تعلن أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الربع الجاري

منذ ساعة و نصف

أزارو في الطريق إلى الاتفاق السعودي.. "التفاصيل الكاملة"

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 13 ساعة

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الداخلية تكشف حقيقة اختفاء فتيات بالإسكندرية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

منذ ساعة و 25 دقيقة

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 9 ساعات

سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ 43 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
06:20 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

07:59 م

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

"لجنة التسعير" تعلن أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الربع الجاري

06:43 م

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

07:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»