"الخليج": الإمارات تفتح ذراعيها للشباب العربي وتكسر الاحباط داخلهم

قالت صحيفة إماراتية، في افتتاحيتها بعنوان " الإمارات والشباب العربي" ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اختصر مضمون الاستطلاع الذي أجراه "أصداء بي سي دبليو" السنوي الثاني عشر لرأي الشباب العربي في 17 دولة عربية للعام الحالي /2019- 2020/، بالقول "إن الإمارات بلد الجميع، وتجربتنا وأبوابنا وكتبنا ستظل مفتوحة للكل". وعلق على مضمون الاستطلاع الذي أشار إلى أن حوالي نصف الشباب العربي تقريباً يرغب بالهجرة من بلده، وأن 87 بالمئة قلقون بشأن البطالة في بلدانهم، وأن 77 بالمئة يعتقدون بوجود فساد حكومي في بلدانهم، بالقول: "إذا فسدت الحكومات، خربت البلاد وقلّ أمنها، وتركها أهلها..وكل مسؤول سيكون مسؤولاً أمام الله".

و أكدت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "اليمن العربي"، ان الإمارات التي كانت البلد المفضل لدى الشباب العربي الذين يتطلع حوالي نصفهم للعيش فيها، تقول لهم على لسان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهلاً بكم، الإمارات بلد الجميع وأبوابنا مفتوحة لكم.. والإمارات بهذا المعنى ترى نفسها بحكم دورها الوطني والعربي وموقعها، معنية بالشباب أمل الأمة ومستقبلها، وأنها على استعداد لاحتضانهم، طالما ضاقت بهم الدروب في بلدانهم التي تحولت إلى دول طاردة لمواطنيها، وخصوصاً لشبابها الذين يزيد عددهم على 200 مليون شاب وشابة، بسبب الفساد الحكومي المستشري في شرايين دولهم، وما يسببه ذلك من أوضاع اقتصادية متردية، إضافة إلى التصاعد المخيف في نسبة البطالة، التي ازدادت الآن مع تفشي وباء "كورونا".

و قالت "الخليج" إن قطاعاً واسعاً من الشباب العربي الذي ينظر إلى الإمارات نظرة تقدير واحترام، ويراها نموذجاً يحتذى بين كل الدول العربية، وتتجاوز حتى دولاً كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وكندا واليابان، إنما يقدم شهادة تقدير وعرفان للإمارات التي قطعت شوطاً كبيراً في أن تكون دولة رائدة يحسب لها حساب في معايير الريادة العالمية في أكثر من حقل وميدان. فهي بالنسبة لـ 44 بالمئة من الشباب العربي تتمتع بالأمن والأمان، و36 بالمئة توفر فرص العمل الجيد، والرواتب المجزية، و 31 بالمئة الاقتصاد المتنامي، و25 بالمئة كوجهة مميزة لتكوين أسرة.

و لفتت إلى ان الاستطلاع استهدف 4000 شاب وشابة في 17 بلداً عربياً هي: البحرين، الكويت، عمان، السعودية، الإمارات، الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، السودان، تونس، الأردن، العراق، لبنان، سوريا، الأراضي الفلسطينية، واليمن.

و اشارت إلى أن الاستطلاع أظهر أن الشباب العربي أصبح أكثر تبنياً للثورة الرقمية. ففي عام 2015 قال 25 بالمئة فقط من الشباب العربي إنهم يحصلون على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي بالمقارنة مع 69 بالمئة هذا العام. كما شهد استخدام منصات التجارة الإلكترونية نمواً كبيراً بين الشباب العربي منذ العام 2018، وباتت أغلبيتهم /80/ بالمئة الآن يتسوقون عبر الإنترنيت. وهذا يدل على تقدم ملموس في المعرفة الرقمية والتقنية لدى الشباب العربي في عالم بدأ يتحول إلى عالم رقمي في مختلف مجالات الحياة.

و أوضحت الصحيفة انه في محصلة الاستطلاع يتضح أن الفساد الحكومي والإداري يشكل سبباً رئيسياً لتردي الأوضاع العربية، ودافعاً للشباب للتفكير بالهجرة. فالفساد هو آفة كبرى مثل بقية الآفات الأخرى المميتة التي تقضي على الشعوب والدول، لأنه يؤدي إلى البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والهجرة وانعدام الأمن، ويفرّغ الدول من القوى العاملة فيها والعقول الشابة المبتكرة، لذا فمكافحة الفساد يجب أن تحتل الأولية من أجل إنقاذ الشباب من التيه والضياع والوقوع في براثن التطرف والإرهاب.

و شددت صحيفة الخليج في ختام افتتاحيتها على ان الإمارات تفتح ذراعيها وتقول للشباب العربي المحبط: لا تيأس.. المستقبل لك، ما عليك إلا أن تبدأ الخطوة الأولى في التغيير، فأنت وحدك القادر على الإمساك بدفة القيادة، واجتثاث آفة الفساد.