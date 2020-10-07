مويس ينتصر على كورونا ويعود لقيادة وست هام

تعافى ديفيد مويس مدرب ويستهام من كوفيد-19، وسيكون بوسعه قيادة لاعبيه خلال المباريات بعد أسبوعين من توجيههم عبر الهاتف.

كان مويس (57 عاما) قد أصيب بالمرض في 22 سبتمبرالماضي قبل إحدى مباريات كأس الرابطة الإنجليزية ولم يتمكن حتى الأربعاء من تدريب لاعبيه.

وتولى المدرب المساعد لوست هام مسؤولية الفريق خلال هذه الفترة، بينما كان مويس يلتقي اللاعبين يوميا عبر تطبيق مكالمات الفيديو (زوم)، وإعطائهم التعليمات أثناء المباريات هاتفيا.

وتتمثل المفارقة في أن وست هام فاز أثناء غياب مويس بـ 3 من أصل 4 لقاءات خاضها، وسجل لاعبوه 14 هدفا في شباك منافسيه، بينما مني الفريق بهزيمة وحيدة أمام إيفرتون المتألق هذا الموسم.