تعرف على موعد الكلاسيكو بعد الأزمة الدائرة بين برشلونة وريال مدريد









شهدت الفترة الأخيرة أزمة كبيرة، وذلك بسبب موعد الكلاسيكو بين فريق ريال وغريمه التقليدي برشلونة في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.





وستقام المباراة بين فريق برشلونة وريال مدريد يوم 25 اكتوبر المقبل، أي قبل يومين فقط من الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.





واعترض ريال مدريد على موعد الكلاسيكو، حيث يرى بأن فريق برشلونة سيحصل على راحة أكثر 22 ساعة قبل مواجهة دوري الأبطال، خاصة وأن الفريقين سيلعبا خارج إسبانيا.





ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في افتتاح الجولة الأولي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويلتقي برشلونة مع يوفنتوس في تورينو.



