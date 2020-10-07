تعرف على موعد الكلاسيكو بعد الأزمة الدائرة بين برشلونة وريال مدريد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements


شهدت الفترة الأخيرة أزمة كبيرة، وذلك بسبب موعد الكلاسيكو بين فريق ريال وغريمه التقليدي برشلونة في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني. 

وستقام المباراة بين فريق برشلونة وريال مدريد يوم 25 اكتوبر المقبل، أي قبل يومين فقط من الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. 

واعترض ريال مدريد على موعد الكلاسيكو، حيث يرى بأن فريق برشلونة سيحصل على راحة أكثر 22 ساعة قبل مواجهة دوري الأبطال، خاصة وأن الفريقين سيلعبا خارج إسبانيا. 

ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في افتتاح الجولة الأولي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويلتقي برشلونة مع يوفنتوس في تورينو. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو

أخبار تهمك

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 12 ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ أقل من ساعتين

"لجنة التسعير" تعلن أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الربع الجاري

منذ ساعة و 28 دقيقة

اللجنة الأولمبية تتخذ قرارًا جديدًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ 41 دقيقة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

أزارو في الطريق إلى الاتفاق السعودي.. "التفاصيل الكاملة"

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 9 ساعات

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ أقل من ساعة

الداخلية تكشف حقيقة اختفاء فتيات بالإسكندرية

منذ 42 دقيقة

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ 11 دقائق

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد إصابة ميسي.. الكلاسيكو الإسباني بدون "الدون" و"البرغوث" لأول مرة منذ 9 سنوات

كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في الواحدة ظهرًا

صدام أوروبي قوي وكلاسيكو ناري ضمن 6 مواجهات منتظرة لبرشلونة في شهر أكتوبر

جدول مباريات برشلونة وريال مدريد قبل موعد الكلاسيكو

عاجل.. رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو

برشلونة ضد الريال.. أرقام وإحصائيات مثيرة من تاريخ الكلاسيكو الإسباني

تصويت

الأكثر قراءة
06:20 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

"لجنة التسعير" تعلن أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الربع الجاري

06:43 م

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

07:59 م

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

07:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»