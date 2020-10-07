سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن محمد محمود لاعب وسط الفريق الأحمر أجرى جراحة في غضروف الركبة بنجاح مساء أمس الثلاثاء.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين قبل مباراة الأهلي أمام إنبي بأن اللاعب تم عرضه على على أحد الأطباء الألمانيين، بعدما شعر بألام في الركبة وأكد بانه من الممكن أن يتعافى من خلال خوضه لتدريبات تأهيلية.





وتابع مدير الكرة بالنادي الأهلي بأن اللاعب استمر في شكواه من الألام في الركبة وتم عرضه على الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي والذي أكد وجود قطع في غضروف الركبة وضرورة خضوعه لعملية جراحية.





ورفض مدير الكرة بالنادي الأهلي تحديد مدة غياب اللاعب عن الملاعب متمنيا له السلامة والعودة سريعا للملاعب.



