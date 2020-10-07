"بعد التصعيدات الأخيرة".. البرلمان الأوروبي يؤيد ضرورة فرض عقوبات على تركيا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
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قال نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، إن تركيا تسعى لتوسيع هيمنتها في الشرق الأوسط وتصعيد الصراع بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدا أن فرض العقوبات على أنقرة يجب أن يكون من خيارات الاتحاد الأوروبي


وأعرب نائب رئيس البرلمان الأوروبي، عن قلق أوروبا البالغ من الدور التركي في النزاعات الإقليمية وإفشال الجهود الدولية لتسوية تلك الصراعات وأبرزها ليبيا وأرمينيا وأذربيجان.

 

وطالب فابيو ماسيمو، بضرورة عودة الأطراف لعقد مفاوضات جادة حول ناغورني قره باغ لإنهاء التوتر والصراع الدائر في تلك المنطقة.

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