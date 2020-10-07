أبطال من حرب أكتوبر يشاركون طلاب "دار علوم القاهرة" احتفالات النصر ضمن مبادرة "استعادة الوعي"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
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نظمت كلية دار العلوم جامعة القاهرة، اليوم، ندوة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٤٧ ل حرب أكتوبر المجيدة.حضرها 400 طالب وطالبة؛ حيث تناولت دروسا من حرب أكتوبر المجيدة. 

حضر الندوة كل من اللواء محمود خلف مستشار أكاديمية ناصر العسكرية واللواء محمود خليفة مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية واللواء محمد عبدالواحد خبير الأمن القومي واللواء أشرف عطوة مدرب أكاديمية الشرطة وعددٌ من أسر الشهداء ورموز المجتمع.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بالطلبة والطالبات الذين رسموا بحضورهم من مختلف المحافظات لوحة وطنية غابت كثيرا عن كلية دار العلوم فقال اللواء محمود خليفة" ما أراه من مشاعر الولاء والانتماء التي تفيض من شباب الكلية يجعلني أتطلع لأن تكون نموذجا بمشاريعها وأنشطتها الوطنية لكل جامعات مصر".

وألقي اللواء محمود خليفة كلمة حول كيف كان الإعداد ل حرب أكتوبر بينما تحدث اللواء محمد عبد الواحد عن الأطماع التي تحيط بمصر والدول صاحبة الأجندات الخبيثة فيما تحدث اللواء أشرف عطوة عن الدور الوطني لكل من القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وقال عميد الكلية الدكتور عبدالراضي عبدالمحسن، إن هذه الندوة جاءت في إطار المشروع الوطني "استعادة الوعي" الذي تقدمه الكلية بهدف ترسيخ مفهوم المواطنة لدى روادها وتخريج جيلٍ على قدر من الوعي بقضايا وطنه ومن ثم إعلاء شأنه.

يذكر أن كلية دار العلوم جامعة القاهرة تقدم سلسلة من المشروعات الوطنية منذ عام ٢٠١٧ آخرها مشروع "استعادة الوعي" الذي أطلقته أول سبتمبر.
أبطال من حرب أكتوبر يشاركون طلاب "دار علوم القاهرة" احتفالات النصر ضمن مبادرة "استعادة الوعي"
أبطال من حرب أكتوبر يشاركون طلاب "دار علوم القاهرة" احتفالات النصر ضمن مبادرة "استعادة الوعي"
أبطال من حرب أكتوبر يشاركون طلاب "دار علوم القاهرة" احتفالات النصر ضمن مبادرة "استعادة الوعي"
أبطال من حرب أكتوبر يشاركون طلاب "دار علوم القاهرة" احتفالات النصر ضمن مبادرة "استعادة الوعي"
أبطال من حرب أكتوبر يشاركون طلاب "دار علوم القاهرة" احتفالات النصر ضمن مبادرة "استعادة الوعي"
أبطال من حرب أكتوبر يشاركون طلاب "دار علوم القاهرة" احتفالات النصر ضمن مبادرة "استعادة الوعي"
أبطال من حرب أكتوبر يشاركون طلاب "دار علوم القاهرة" احتفالات النصر ضمن مبادرة "استعادة الوعي"
أبطال من حرب أكتوبر يشاركون طلاب "دار علوم القاهرة" احتفالات النصر ضمن مبادرة "استعادة الوعي"
أبطال من حرب أكتوبر يشاركون طلاب "دار علوم القاهرة" احتفالات النصر ضمن مبادرة "استعادة الوعي"
أبطال من حرب أكتوبر يشاركون طلاب "دار علوم القاهرة" احتفالات النصر ضمن مبادرة "استعادة الوعي"
أبطال من حرب أكتوبر يشاركون طلاب "دار علوم القاهرة" احتفالات النصر ضمن مبادرة "استعادة الوعي"
أبطال من حرب أكتوبر يشاركون طلاب "دار علوم القاهرة" احتفالات النصر ضمن مبادرة "استعادة الوعي"
أبطال من حرب أكتوبر يشاركون طلاب "دار علوم القاهرة" احتفالات النصر ضمن مبادرة "استعادة الوعي"
أبطال من حرب أكتوبر يشاركون طلاب "دار علوم القاهرة" احتفالات النصر ضمن مبادرة "استعادة الوعي"
أبطال من حرب أكتوبر يشاركون طلاب "دار علوم القاهرة" احتفالات النصر ضمن مبادرة "استعادة الوعي"
أبطال من حرب أكتوبر يشاركون طلاب "دار علوم القاهرة" احتفالات النصر ضمن مبادرة "استعادة الوعي"

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