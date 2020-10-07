أزارو في الطريق إلى الاتفاق السعودي.. "التفاصيل الكاملة"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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توصل نادي الاتفاق السعودي مع نظيره النادي الأهلي على ضم المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر.

 

ووافق النادي الأهلي على عرض الاتفاق السعودي لضم اللاعب مقابل 700 ألف دولار قيمة الصفقة بالإضافة إلى 100 ألف دولار وهي المبلغ المتبقي للنادي الأحمر من إعارة اللاعب في يناير الماضي.

 

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تم الاتفاق على كافة تفاصيلها.

 

وكان وليد أزارو قد لعب في صفوف الاتفاق السعودي في يناير الماضي على سبيل الإعارة لكنه رحل عقب نهاية إعارته رغم توقف الدوريات العالمية بسبب أزمة كورونا لعدم الاتفاق مع النادي السعودي على الاستمرار حتى نهاية الموسم.

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