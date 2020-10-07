في ذكرى ميلاده.. رسالة عتاب من بليغ حمدي إلى عبد الحليم حافظ (صورة)

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:24 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير بليغ حمدي، وهو واحد من أهم الموسيقيين، الذين أثروا الموسيقى العربية والمصرية.

ربطت بليغ حمدي والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، علاقة خاصة جدًا فنية وشخصية فقدما معًا العديد من الأغنيات الناجحة، والتي ظلت حاضرة حتى الآن.

صداقتهما التي استمرت منذ فترة الخمسينيات، حتي رحيل العندليب في سبعينيات القرن الماضي.

بدأت علاقة "حليم وبليغ"، منذ تعاونا في أغنية "تخونوه"، والتي قدمها "العندليب" في فيلم "الوسادة الخالية"، لتستمر علاقتهما الفنية والشخصية لعدة سنوات.

وازدهر التنوع الفني بينهما في الستينيات، حينما قدم بليغ حمدي لعبد الحليم حافظ لونا جديدا، اكتسب من خلاله الأخير نجاحا جديدا في مسيرته الفنية، عبر أغنيات "سواح، وعلى حسب وداد قلبي، والتوبة"، وجميعها من كلمات الشاعر الكبير الخال عبد الرحمن الأبنودي.

وقع خلاف بينه وبين عبد الحليم حافظ، أرسل على أثره خطابًا إليه يعاتبه فيها، كان بليغ معروف عنه طبيعة شخصيته الهادئة.

تعود الواقعة إلى إحدى الجلسات الخاصة التي جمعت "حليم" بـ"بليغ"، عندما بدأ الأول بالسخرية من الثاني وقصة حبه للمطربة الصاعدة في ذلك الوقت وردة.

شعر بليغ حمدي، بالحزن الشديد وقرر إرسال خطابا للعندليب الأسمر يعاتبه فيه عن ما بدر منه تجاهه.

وقال "بليغ" في خطابه: "تحية طيبة وبعد.. أود فقط لفت انتباهك إلى أن تعليقك الساخر اليوم، ونحن في السهرة قد جرحني جرحًا أليمًا".

وتابع: "برجاء عدم التعامل مع مشاعري بهذا الاستخفاف والاستهانة بحب عظيم لا أظن أنه يمكنك أن تفهمه.. برجاء عدم الاتصال بغرض الاعتذار الأيام التالية حتى أصفو لك تماما وأستطيع الكلام معك ثانية".
في ذكرى ميلاده.. رسالة عتاب من بليغ حمدي إلى عبد الحليم حافظ (صورة)
في ذكرى ميلاده.. رسالة عتاب من بليغ حمدي إلى عبد الحليم حافظ (صورة)

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