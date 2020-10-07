حلمي طولان يعلن تشكيل إنبي أمام الأهلي
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:57 م
الفجر الرياضي
Advertisements
أعلن حلمي طولان
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل
ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وضم تشكيل إنبي
كلا من :-
حراسة المرمى
: محمد جاد
خط الدفاع : علي
فوزي - أسامة جلال - رامي صبري - كريم فؤاد
خط الوسط : محمد
رزق - حميد ماو - عبد الرحمن عامر - تونيا دي ليو
خط الهجوم : محمود
قاعود - أحمد علي.
البدلاء :-
عبد العزيز البلعوطي
- إبراهيم يحيى - صلاح سليمان - محمد بسيوني - عمر بسام - أحمد عبد العزيز - أحمد العجوز
- عمر سافيولا - عبد الرحمن عماد.