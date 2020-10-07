حلمي طولان يعلن تشكيل إنبي أمام الأهلي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وضم تشكيل إنبي كلا من :-

 

حراسة المرمى : محمد جاد

 

خط الدفاع : علي فوزي - أسامة جلال - رامي صبري - كريم فؤاد

 

خط الوسط : محمد رزق - حميد ماو - عبد الرحمن عامر - تونيا دي ليو

 

خط الهجوم : محمود قاعود - أحمد علي.

 

البدلاء :-

عبد العزيز البلعوطي - إبراهيم يحيى - صلاح سليمان - محمد بسيوني - عمر بسام - أحمد عبد العزيز - أحمد العجوز - عمر سافيولا - عبد الرحمن عماد.

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