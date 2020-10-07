كاف ينفذ أول توصية في مبادرة هاني أبوريدة لدعم مؤمن زكريا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى
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نفذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، أول توصية في مبادرة هاني أبوريدة عضو المكتبين التنفيذيين بالاتحادين الدولي والإفريقي، لدعم مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر.


ومنذ قليل أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي، تعيين مؤمن زكريا سفيرًا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020، حيث أرسل كاف خطابا رسميا إلى مؤمن زكريا تمنى له خلاله دوام الصحة والعافية وأعلنه باختياره سفيرا للنهائي الذي سيقام في السادس من نوفمبر المقبل، كما تمنى أحمد أحمد الشفاء العاجل لنجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، وأن ينتصر سريعا في حربه مع المرض الذي يعاني منه.


من جانبه رفع هاني أبوريدة توصية إلى كاف طالب خلالها بضرورة اختيار مؤمن زكريا ليكون سفيرا لنهائي بطولة إفريقيا، وبذل أبوريدة مجهودا كبيرا في اتخاذ تلك الخطوة، لتكون خير دعم لمؤمن زكريا في صراعه مع المرض.


وكان هاني أبوريدة قد أعلن مبادرة من 6 بنود لدعم مؤمن زكريا، جاءت كالتالي:

- التواصل مع اتحاد الكرة المصري والاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم لبحث إنشاء مشروع صندوق يحمل اسم مؤمن زكريا لتوفير الدعم اللازم له، ويستمر الصندوق في رعاية كل اللاعبين المصريين الذين يتعرضون لإصابات استثنائية في المستقبل، ودعم ورعاية اللاعبين المصريين بعد الاعتزال أو التقاعد

- العمل مع جمعية اللاعبين القدامى واللاعبين المحترفين واتحاد الكرة والهيئات المعنية باقتطاع نسبة من العقود بين الأندية واللاعبين لتمويل الصندوق.

- مخاطبة وزارة الشباب وجمعية اللاعبين المحترفين ولجان شؤون اللاعبين بالفيفا لدراسة كيفية إنهاء كافة العقبات القانونية التي تواجهها الأندية لصرف مستحقات اللاعبين المصابين.

- اقتراح إلى اتحاد الكرة لإطلاق اسم اللاعب على إحدى قاعات / ملاعب مشروع مقر الاتحاد المصري الجديد بالسادس من أكتوبر.

- مخاطبة نقابة الصحفيين ورابطة النقاد الرياضيين بتوصية لتدشين جائزة باسم اللاعب مؤمن زكريا تمنح سنويًا في حفل توزيع جوائز الأفضل في مصر، ويتكفل أبوريدة بقيمة الجائزة.

- مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاختيار مؤمن زكريا كسفير له للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا هذا العام.

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