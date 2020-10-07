الخربة يستعد للترقي بأبناء النادي والناشئين
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:55 م
ايمان الجعيدي
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يستعد الفريق الأول للكرة بمركز شباب الخربة لاستئناف مبارياته بدورة الترقي المؤهلة للصعود للقسم الثاني ، بمشاركة ابنائه وناشئ النادي .
هذا وقد اكد المهندس حازم سالمان رئيس مجلس إدارة المركز أن اللاعبين من خارج سيناء رفضوا المشاركة في التدريبات ، وان الفريق سوف يخوض الترقي بالناشئين و ابناء النادي .
وأضاف " سالمان " في تصريحات خاصة ل " الفجر " أن الفريق رغم الظروف الصعبة لابناء سيناء الا انه سيكمل الترقي وسيبذل كل الجهد من اجل الصعود لدوري القسم الثاني .
وأشار " سالمان " أن الفريق خاض مباراة واحدة بالترقي قبل التوقف بسبب كورونا ، وسوف يخوض مباراته الثانية يوم الثلاثاء الموافق ١٣ اكتوبر امام فريق النصر السيناوي .
واختتم " سالمان " أنهم خاطبوا الاتحاد من اجل نقل مباريات فريقا الخربة والنصر من القاهرة للاسماعيلية .
يذكر أن فريق الخربة قد صعد للترقي مع فرق النصر السيناوي و الجزيرة المطروحي و المصري بالسلوم .