الخربة يستعد للترقي بأبناء النادي والناشئين

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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يستعد الفريق الأول للكرة بمركز شباب الخربة لاستئناف مبارياته بدورة الترقي المؤهلة للصعود للقسم الثاني ، بمشاركة ابنائه وناشئ النادي .

هذا وقد اكد المهندس حازم سالمان رئيس مجلس إدارة المركز أن اللاعبين من خارج سيناء رفضوا المشاركة في التدريبات ، وان الفريق سوف يخوض الترقي بالناشئين و ابناء النادي .

وأضاف " سالمان " في تصريحات خاصة ل " الفجر " أن الفريق رغم الظروف الصعبة لابناء سيناء الا انه سيكمل الترقي وسيبذل كل الجهد من اجل الصعود لدوري القسم الثاني .

وأشار " سالمان " أن الفريق خاض مباراة واحدة بالترقي قبل التوقف بسبب كورونا ، وسوف يخوض مباراته الثانية يوم الثلاثاء الموافق ١٣ اكتوبر امام فريق النصر السيناوي .

واختتم " سالمان " أنهم خاطبوا الاتحاد من اجل نقل مباريات فريقا الخربة والنصر من القاهرة للاسماعيلية .

يذكر أن فريق الخربة قد صعد للترقي مع فرق النصر السيناوي و الجزيرة المطروحي و المصري بالسلوم .

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