نظام أردوغان يؤجج الصراع بين أرمينيا وأذربيجان

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
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يستمر نظام أردوغان في تأجيج الصراع أكثر بين أرمينيا وأذربيجان.

 

ووفق وسائل الإعلام، يتوجه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى أذربيجان، على وقع مواجهات دامية بين باكو ويريفان لم تكن أنقرة بمنأى عن إشعال فتيلها.

 

 

ووفق بيان صادر عن الخارجية التركية، سيلتقي جاويش أوغلو، خلال زيارته، رئيس أذربيجان إلهام علييف، لقاءٌ سيبحث الوضع في إقليم ناغورني قره باغ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، منذ عقود.

 

 

ومنذ اندلاع المواجهات في "قره باغ" الأحد قبل الماضي، لم يدخر أردوغان وحاشيته في الحكومة والحزب الحاكم، جهدا في التحريض على استمرار المعارك التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى لدى الطرفين.

 

 

تحريضٌ ترجمته تركيا بالقول على لسان مسؤوليها، والفعل بإرسال مرتزقة سوريين وعتاد عسكري إلى أذربيجان- وفق تصريحات رسمية أرمينية- في مؤشر على انخراط أردوغان بشكل واسع في زعزعة استقرار المنطقة هناك، وضرب مساعي الحل الذي يدعو له المجتمع الدول.

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