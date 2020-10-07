ارتفاع معظم البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات

ارتفعت معظم البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء مع تعليق محادثات التحفيز في الولايات المتحدة.





وارتفع قطاع التعدين بنحو 1.7 بالمائة بينما هبطت أسهم شركات الاتصالات بنسبة 1.5 بالمائة.





ويأتي أداء الأسهم الأوروبية وسط متابعة المستثمرين لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر"، بالأمس، تأجيل محادثات التحفيز مع الديمقراطيين إلى ما بعد انتخابات الرئاسة.





ولم تستفد الأسهم الأوروبية من تصريحات ترامب اليوم بأنه يريد أن يوافق الكونجرس على مساعدات لقطاع الطيران مما دفع "وول ستريت" للارتفاع خلال التعاملات.





وفي بيانات اقتصادية، تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بعكس التوقعات خلال أغسطس/آب الماضي.





وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة إلى 365 نقطة، كما هبط "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.06 بالمائة إلى 5946 نقطة.





فيما زاد المؤشر الألماني "داكس" وحيدا بنحو 0.2 بالمائة مسجلا 12920 نقطة، وانخفض "كاك" الفرنسي بنسبة 0.3 بالمائة مسجلا 4882 نقطة.





وبحلول الساعة 4:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.1755 دولار.