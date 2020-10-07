بسمة وهبة: "هرجع مصر.. خلاص مش قادرة"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، عودتها قريبًا إلى أرض الوطن، بعد رحلتها بالعاصمة البريطانية لندن، قائلة:" "هرجع مصر.. خلاص مش قادرة بقى.. اتعلمت كل فنون الطبخ الجديدة وأكلات غير موجودة في مصر وهرجع أعملها لكل اللي بحبهم".

وأشارت بسمة وهبة، خلال فيديو لها، عبر صفحتها على موقع الانستجرام، إلى انها تعلمت كل فنون الطبخ الجديدة بواسطة "شيف فرنسي".

وأضافت:" تخرجت من مدرسة الطبخ وبقيت عارفه أعمل المأكولات الجديدة.. احتاج أن أشعر بالنجاح، والشيف الفرنسي ساعدني على ذلك وكان داعمًا لي وخاصة بعد معرفته سبب اهتمامي بهذا العمل.. كان يريد لي النجاح، وأنا دلوقتى راجعة مصر، وليس لدي استعداد للانتظار أكثر من ذلك.. انا جاية مصرعشان وحشتونى وهقدم لكم حاجات حلوة كتير".

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، قد نشرت صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، برفقة أحد طهاة الطعام، داخل أحد المطاعم، مُعلقة عليها بقولها: "وأنا في الكلاس"


وكشفت بسمة وهبة مؤخرًا عن معاناتها من مرض نادر، كما وجهت رسالة لمنتقدي علاجها خارج مصر، وقالت: "في دكاترة في مصر وأحسن دكاترة كمان بس يا ريت تبطلوا تنظروا وتتدخلوا في حياة الناس بدون الدخول في التفاصيل التي لا تعنيكم وقتها هترتاحوا وتريحوا الناس".

وتابعت أنها تعاني من مرض نادر ولا يحدث سوى في حالات نادرة والحالة لا تتعدى 4.% ولهذا تخصصها نادر في مصر، متسائلة:" أقعد أموت في مصر لكي ترتاحوا؟"، مؤكدة أنها كانت تحب أن تكون في مصر ووسط أهلها وأصحابها خاصة في ظل هذه الظروف.

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