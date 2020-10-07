تعرف على أبرز ١٠ قرارات لمحافظ الدقهلية في المجلس التنفيذي (صور)

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التصالح وتحفيز وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح ودفع جدية التصالح بنسبه 25%.



كما أكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بملف تقنين واضعى اليد على املاك الدولة، جاء ذلك رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذى بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظه ورؤساء الوحدات المحليه للمراكز والمدن والأحياء.



كما وجه المحافظ مشددًا على الاهتمام بحاله النظافه ورفع القمامة أولا بأول إلى المقالب العمومية مشيرا لاهمية التعاون والتنسيق فيما بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وتقديم المساعده المتبادلة بينهم لتحسين مستوى النظافة، ورفع القمامه اولا باول بنطاق المحافظة عملا على ارضاء المواطنين.



ومن ناحية اخرى اكد المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزرات رؤساء القطاعات ومديرى مديريات الخدمات المراجعة المستمرة والمتابعه الدائمه لاعمال المراكز التكنولوجيه ووحدات تقديم الخدمات للمواطنين، قائلا " اننا جميعا كتنفيذين هدفنا مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمه له فى جميع القطاعات.





وأشار لاهميه المرور الميدانى والاحتكاك المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ الاجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم فقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.





ومن ناحية أخرى أكد محافظ الدقهلية على اهمية المتابعة المستمرة من قبل رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع الصحة فى تنفيذ مبادرة الرئيس 100 مليون صحة لفحص وعلاج الامراض المزمنة "الضغط والسكر" وتذليل العقبات لتحقيق اهدافها المرجوه والتى تتم من خلال فرق عمل طبية بجميع مديريات الخدمات، والوحدات المحليه بنطاق المحافظة لفحص العاملين وعمل التحاليل اللازمه لمرض الضغط والسكر، باعتبارهما من الامراض المزمنه، وأكد محافظ الدقهلية على تقديم كافة التيسيرات للفرق المشاركة بالمبادرة بجميع المنشآت والمصالح بنطاق المحافظة.



كما طالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بتعميم تجربة مركز ومدينة طلخا بتنفيذ مراكز تكنولوجية بالمجمعات القروية لتيسير تقديم الخدمات لأهالينا فى الريف تخفيفا للعبئ عنهم.



وقرر المحافظ تشكيل لجنه برئاسة السكرتير العام للمحافظة لمتابعه تعميم هذه التجربة وعرض تقرير شامل بما تم فى هذا الشأن.



كما كلف المحافظ مديرية الرى والموارد المائية بالدقهلية للتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء لرفع نتائج التطهير التى تتم اولا باول للترع والمصارف والمجارى المائية حرصا على المظهر الحضارى بنطاق المحافظة.



وتجدر الاشارة الى انه قد حضر المجلس التنفيذى الدكتورة أسماء النقراشى والدكتور أحمد مختار والدكتور محمود راشد الشباب متدربى الدفعة الثانية للبرنامج الرئاسى للتاهيل للقيادة.