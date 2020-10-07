اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا يناشد المصريين في الخارج بالتسجيل لانتخابات مجلس النواب
الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:29 م
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ناشد اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا، جميع المصريين المتواجدين بالخارج، بضرورة التسجيل لانتخابات مجلس النواب 2020، خاصة أنه لم يتبقى على غلق باب التسجيل سوى يومين، حيث ينتهي التسجيل الجمعة 10 أكتوبر الجاري.
وأكد الاتحاد، ضرورة العمل على تغيير الفكرة المطروحة حاليًا بعدم اهتمام المصريين في الخارج بالانتخابات، والتى باتت واضحة من خلال عدد المشاركين في الانتخابات السابقة، مشيرًا إلى أن عدد المصريين بالخارج يزيد عددهم على ١٠ ملايين، وإذا كنا نبغى أن يكون لنا وجود وثقل وتأثير، لابد أن يتعدى عدد المسجلين 60% من عددنا بالخارج، هكذا تقاس الأمور.
وطالب اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا، بضرورة الاهتمام بهذا الموضوع وتشجيع بعضهم البعض على التسجيل والتواصل مع السفارات والكيانات الموجودة في بلادهم بخصوص أي معوقات، ولابد أن ننظر إلى المستقبل وكيفية الوصول إلى الحلول التي نسعى إليها والمساهمة في الإصلاح السياسي.