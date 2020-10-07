اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا يناشد المصريين في الخارج بالتسجيل لانتخابات مجلس النواب

ناشد اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا، جميع المصريين المتواجدين بالخارج، بضرورة التسجيل لانتخابات مجلس النواب 2020، خاصة أنه لم يتبقى على غلق باب التسجيل سوى يومين، حيث ينتهي التسجيل الجمعة 10 أكتوبر الجاري.





وأكد الاتحاد، ضرورة العمل على تغيير الفكرة المطروحة حاليًا بعدم اهتمام المصريين في الخارج بالانتخابات، والتى باتت واضحة من خلال عدد المشاركين في الانتخابات السابقة، مشيرًا إلى أن عدد المصريين بالخارج يزيد عددهم على ١٠ ملايين، وإذا كنا نبغى أن يكون لنا وجود وثقل وتأثير، لابد أن يتعدى عدد المسجلين 60% من عددنا بالخارج، هكذا تقاس الأمور.



