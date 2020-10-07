حملة مكبرة بحي النزهة لغلق وتشميع العيادات المخالفة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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قام اللواء خالد عقل رئيس حي النزهه، تحت إشراف نائب المنطقه الشرقيه المهندس إبراهيم صابر، وبصحبته الدكتوره مدير إدارة العلاج الحر بالنزهه والاسكان والمحلات والاشغالات والمتابعه الميدانيه ومسؤول المربعات، بتنفيذ قرار محافظ القاهرة بغلق العيادات المخالفة.

وذلك لتنفيذ القرارات الآتية:

١ - قرار رقم 272 الصادر من إدارة العلاج الحر بالغلق الإداري لعياده لونا كلين الكائنة في 78 شارع المنتزه بادارتها بدون ترخيص وتم تنفيذ القرار.

٢ - قرار الغلق رقم 260 الصادر من اداره العلاج الحر بالغلق الاداري لجناح العمليات بمستشفى المصري الامريكي الكائنه في 11 شارع محمد كامل حسين، وذلك لتلافي المخالفات وعدم تكرارها وتم تنفيذ القرار.

٣ - قرار الغلق رقم 244 الصادر من اداره العلاج الحر بالغلق الاداري لمستشفى الترا كير الكائنه في 90 شارع عمار بن ياسر وذلك لادارتها بدون ترخيص وتم تنفيذ القرار.

٤ - اثناء سير الحمله تلاحظ وجود اعمال مخالفه بالعقار رقم 18 شارع جوزيف تيتو قام المخالف بتكسير الحوائط الداخليه للوحده السكنيه رقم واحد بالدور الارضي وكذلك تكسير في البوابه الخاصه بمدخل العقار بدون ترخيص تم ايقاف الاعمال والتحفظ على المعدات وصرف العمال وتحرير محضر جنح عسكرية وكذا تحرير محضر مخالفه مباني بمعرفه منطقه الاسكان.


٥ - تم اعاده غلق وتشميع وفض اختام لمعرض سيارات العش الكائن 78 شارع المنتزه ادارته بدون ترخيص.
٦ - تم ضبط توك توك اثناء سير الحمله في شارع محمد كامل حسين.

٧ - تم رفع جميع الاشغالات اثناء خط سير الحملة.

وأكد رئيس حي النزهة أنه تم تحرير كافه المحاضر اللازمه للمخالفات والمخالفين لتطبيق القانون وجاري الاستمرار والمتابعة في هذا الشأن.
حملة مكبرة بحي النزهة لغلق وتشميع العيادات المخالفة
حملة مكبرة بحي النزهة لغلق وتشميع العيادات المخالفة
حملة مكبرة بحي النزهة لغلق وتشميع العيادات المخالفة
حملة مكبرة بحي النزهة لغلق وتشميع العيادات المخالفة
حملة مكبرة بحي النزهة لغلق وتشميع العيادات المخالفة
حملة مكبرة بحي النزهة لغلق وتشميع العيادات المخالفة
حملة مكبرة بحي النزهة لغلق وتشميع العيادات المخالفة
حملة مكبرة بحي النزهة لغلق وتشميع العيادات المخالفة
حملة مكبرة بحي النزهة لغلق وتشميع العيادات المخالفة
حملة مكبرة بحي النزهة لغلق وتشميع العيادات المخالفة

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