مصير مباراة يوفنتوس ونابولي في الكالتشيو

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن مصير مباراة يوفنتوس ونابولي، التي أُلغيت يوم الأحد الماضي، بعدما رفض نابولي السفر إلى تورينو، بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

وكان نابولي قد أعلن أن السلطات المحلية بالمدينة، منعته من السفر إلى تورينو، بعد وجود حالتي إصابة بالفيروس بالفريق.

 

ووفقا لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، فأن الاتحاد الإيطالي لا ينوي اعتبار نابولي مهزومًا (3-0)، حيث إنها لا تبدو عقوبة محتملة التطبيق.

 

وتابعت الصحيفة، أن الاتحاد الإيطالي قد يتجه إلى عقاب نابولي بخصم نقطة من رصيده لانتهاكه البروتوكول، لكن سيتم إعادة جدولة المباراة لتقام في وقت لاحق.

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