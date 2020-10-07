الهضبة يستعد لطرح أول "برفيوم" يحمل اسمه

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أعلن الهضبة عمرو دياب، عن طرحه مجموعة من العطور التي تحمل اسمه لأول مرة، وذلك من خلال مشاركته صورة لذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكان الهضبة قد فاجأ الجميع بحضوره حفل زفاف أمير شاهين، مع زوجته الحالية دينا الشربيني وتقابل لأول مرة منذ زمن طويل مع حبيبته الأولى وهي شقيقة إلهام شاهين.



ولم تقترب إيناس شاهين من الهضبة طوال الفرح بخلاف إلهام والتي حرصت على التصوير مع الهضبة وسط هذه الحضور المكثف من الجماهير.