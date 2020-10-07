الهضبة يستعد لطرح أول "برفيوم" يحمل اسمه

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
أعلن الهضبة عمرو دياب، عن طرحه مجموعة من العطور التي تحمل اسمه لأول مرة، وذلك من خلال مشاركته صورة لذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان الهضبة قد فاجأ الجميع بحضوره حفل زفاف أمير شاهين، مع زوجته الحالية دينا الشربيني وتقابل لأول مرة منذ زمن طويل مع حبيبته الأولى وهي شقيقة إلهام شاهين.

ولم تقترب إيناس شاهين من الهضبة طوال الفرح بخلاف إلهام والتي حرصت على التصوير مع الهضبة وسط هذه الحضور المكثف من الجماهير.
الهضبة يستعد لطرح أول "برفيوم" يحمل اسمه
الهضبة يستعد لطرح أول "برفيوم" يحمل اسمه

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو دياب حفل زفاف امير شاهين الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

اللجنة الأولمبية تتخذ قرارًا جديدًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعة و نصف

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ حوالي 3 ساعات

"لجنة التسعير" تعلن أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الربع الجاري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 12 ساعة

الداخلية تكشف حقيقة اختفاء فتيات بالإسكندرية

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 10 ساعات

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ 37 دقيقة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ يوم

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ ساعة و 18 دقيقة

أزارو في الطريق إلى الاتفاق السعودي.. "التفاصيل الكاملة"

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. تعرف على أول حب في حياة عمرو دياب (صورة)

آخرها في شهر عسل محمد إمام.. 5 مناسبات حديثة جمعت "الهضبة" بدينا الشربيني

لأول مرة.. دينا الشربيني تلتقي ابنة عمرو دياب في لندن (صورة)

عمرو أديب عن صورة الهضبة مع دينا الشربيني: "الدنيا مقلوبة"

دينا فؤاد عن صورة عمرو دياب ودينا الشربيني: "وفي النهاية ينتصر الحب"

عمرو دياب يغني "قدام مرايتها" في حفل زفاف نجل هاني شاكر

تصويت

الأكثر قراءة
07:59 م

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

06:20 م

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

07:17 م

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

05:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»