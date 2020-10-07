بفستان يبرز ملامح جسدها.. رولا سعد لا تخشى فقدان السعادة

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شاركت رولا سعد صورة لها بإطلالة سوداء، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت رولا سعد في الصورة بفستان اسود، يبرز ملامج جسدها وكتبت تعليقا قائله: "لاتخشى من فقدان السعادة طالما إنك تجد فى قلبك نزعة لإسعاد غيرك".



يذكر أن رولا سعد، انتهت مؤخرا من تسجيل آخر أغانيها وهي "لاغينى تلاقينى" من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد مجدى.



والجدير بالذكر أن رولا سعد طرحت مؤخرا أغنية "دكان شلاطة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".