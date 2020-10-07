بفستان يبرز ملامح جسدها.. رولا سعد لا تخشى فقدان السعادة

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت رولا سعد صورة لها بإطلالة سوداء، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رولا سعد في الصورة بفستان اسود، يبرز ملامج جسدها وكتبت تعليقا قائله: "لاتخشى من فقدان السعادة طالما إنك تجد فى قلبك نزعة لإسعاد غيرك".

يذكر أن رولا سعد، انتهت مؤخرا من تسجيل آخر أغانيها وهي "لاغينى تلاقينى" من كلمات أسامة مصطفى، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد مجدى.

والجدير بالذكر أن رولا سعد طرحت مؤخرا أغنية "دكان شلاطة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
بفستان يبرز ملامح جسدها.. رولا سعد لا تخشى فقدان السعادة
بفستان يبرز ملامح جسدها.. رولا سعد لا تخشى فقدان السعادة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رولا سعد الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

منذ أقل من ساعتين

سيد عبد الحفيظ يكشف آخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ 41 دقيقة

الداخلية تكشف حقيقة اختفاء فتيات بالإسكندرية

منذ 43 دقيقة

اللجنة الأولمبية تتخذ قرارًا جديدًا ضد مرتضي منصور

منذ ساعة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

منذ ساعة و 23 دقيقة

"لجنة التسعير" تعلن أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الربع الجاري

منذ ساعة و 28 دقيقة

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

منذ أقل من ساعة

أزارو في الطريق إلى الاتفاق السعودي.. "التفاصيل الكاملة"

منذ ساعة و 12 دقيقة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

منذ 12 دقيقة

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

بهوت شورت.. رولا سعد تشعل إنستجرام

رولا سعد تطل على متابعيها بصورة من داخل منزلها

"بدون حذاء".. رولا سعد تستعيد ذكريات ما قبل الحظر

بإطلالة جذابة.. رولا سعد تتألق في أحدث ظهور لها

بإطلالة بيضاء.. رولا سعد تشعل "إنستجرام"

هوت شورت.. رولا سعد تظهر بـ إطلالة صيفية مثيرة

تصويت

الأكثر قراءة
06:20 م

توجيه عاجل من السيسي بشأن العاملين في القطاع السياحي

بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. تعرف على أسعار البنزين

07:59 م

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

"لجنة التسعير" تعلن أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الربع الجاري

06:43 م

في ظروف غامضة.. اختفاء فتاتين عمرهمن 14 عامًا بكفرالشيخ (صور)

07:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»