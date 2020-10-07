توقعات بتراجع تجارة السلع العالمية بنسبة 9.2 %

توقعت منظمة التجارة العالمية أن تنخفض تجارة السلع العالمية بنسبة 9.2 بالمئة في 2020، ثم يعقب ذلك ارتفاع بنسبة 7.2 بالمئة عام 2021 ،بحسب تقرير التنبؤات المعدل عن التجارة.





وفي أبريل الماضي، تنبأت المنظمة بتراجع مستوى تجارة السلع العالمية في 2020 بما يتراوح من 13 بالمئة إلى 32 بالمئة، حيث عرقل وباء "كوفيد-19" الأنشطة الاقتصادية والحياة حول العالم.





وأوضح اقتصاديون من المنظمة في بيان صحفي أن التجارة العالمية تظهر إشارات على التعافي من الانخفاض، الناجم عن الركود بسبب " كوفيد-19"، لا فتين إلى ان الأداء الاقتصادي القوي في يونيو ويوليو جلب بعض مؤشرات التفاؤل بشأن النمو التجاري الكلي في 2020 .