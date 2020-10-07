المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تستضيف مبادرة "كلنا واحد"

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:18 م
بوابة الفجر
أسماء قورة
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استضافت المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات مبادرة "كلنا واحد" التي تنظمها منظمة أمان التعاونية الاستهلاكية في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية والشباب والرياضة، بحضور المهندس حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، والمدير التنفيذي للمدينة د. محسن حسن، مأمور قسم المقطم العميد عمرو عويضة، والمقدم هاني حداد مشرف مباحث الأسمرات.

استهدفت المبادرة توزيع عدد من الحقائب المدرسية وصناديق السلع التموينية دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا فى إطار رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وتوجيهات وزير الداخلية بتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وسلم كل من النقيب حسام علي والنقيب آية حسين بمديرية أمن القاهرة بقسم حقوق الإنسان عدد ٧٠٠ شنطة مدرسية وصندوق سلع تموينية غذائية لطلبة المدارس المحيطة بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات. وأتى ذلك تزامنًا مع تكثيف الحملات التموينية وتوفير المستلزمات المدرسية فى ضوء تفعيل المبادرات المجتمعية التي تتفق مع سياسة المدينة وما تستهدفه من دعم الأسر وسد احتياجاتهم وتعديل سلوكهم للارتقاء بمستوى أبناء المدينة على كافة الأصعدة.

والجدير بالذكر أن هذه المرحلة من المبادرة هي الرابعة عشر التي تستهدف تقديم السلع والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، إلا أنا هذه السلع قدمت بالمجان، وتنتشر هذه المبادرة على مستوى جميع المحافظات ولكن تعد هذه الزيارة هى الثالثة لمدينة الأسمرات والأولى بدورها للمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات.

ويذكر أن المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات استضافت عدد من الفعاليات في الآونة الأخيرة ضمن أجندتها لتنمية مهارات أبناء حي الأسمرات في إطار المسئولية المجتمعية التي تقع على عاتقها.
المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تستضيف مبادرة "كلنا واحد"
المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تستضيف مبادرة "كلنا واحد"
المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تستضيف مبادرة "كلنا واحد"
المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تستضيف مبادرة "كلنا واحد"
المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تستضيف مبادرة "كلنا واحد"
المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تستضيف مبادرة "كلنا واحد"

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