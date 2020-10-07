هدف الزمالك.. التعاون السعودي يعلن التعاقد مع أري بابل

أعلن نادي التعاون السعودي توصله لاتفاق رسمي مع الأنجولي أري بابل لاعب فريق بريميو دي أغوستو للتعاقد معه لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم أخر.

وكشف النادي السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر" أن الاتفاق مع لاعب الوسط الأنجولي جاء بناء على توصية من المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، ليكون سابع اللاعبين المحترفين للتعاون في الموسم المقبل.

وأكد النادي بأن أري بابل صاحب الـ26 عامًا سيوقع على عقود الانضمام للتعاون عقب وصوله إلى المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك كان قد وضع اللاعب الأنجولي ضمن حساباته لكن الصفقة لم تتم لينتقل إلى التعاون السعودي.