هدف الزمالك.. التعاون السعودي يعلن التعاقد مع أري بابل

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

أعلن نادي التعاون السعودي توصله لاتفاق رسمي مع الأنجولي أري بابل لاعب فريق بريميو دي أغوستو للتعاقد معه لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم أخر.

 

وكشف النادي السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر" أن الاتفاق مع لاعب الوسط الأنجولي جاء بناء على توصية من المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون، ليكون سابع اللاعبين المحترفين للتعاون في الموسم المقبل.

 

وأكد النادي بأن أري بابل صاحب الـ26 عامًا سيوقع على عقود الانضمام للتعاون عقب وصوله إلى المملكة العربية السعودية.

 

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك كان قد وضع اللاعب الأنجولي ضمن حساباته لكن الصفقة لم تتم لينتقل إلى التعاون السعودي.


أخبار تهمك

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ حوالي 7 ساعات

المقاصة يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضم محمد إبراهيم

منذ 43 دقيقة

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 21 ساعة

خاص.. نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر بالأهلى يكشف لـ "الفجر الرياضي" حقيقة طلب موسيماني بقاء فتحي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 11 ساعة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

الاتفاق السعودي يرصد مليون دولار لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الجوكر كلمة السر.. موسيماني يحل أزمة الأهلي الدفاعية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "المركزي": ارتفاع الاحتياطى الأجنبي إلى 38.43 مليار دولار

منذ حوالي 7 ساعات

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 3 ساعات

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ ساعة و 23 دقيقة

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 10 ساعة

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ يوم

تصويت

الأكثر قراءة
05:17 م

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

03:35 م

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

10:53 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»