الإمارات وأستراليا يبحثان سبل التعاون بين البلدين في مجال مكافحة كورونا

بحث الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مع إيان هاليداي القنصل العام الأسترالي في دبي، سبل التعاون والشراكات الاستراتيجية في مجال الرعاية الصحية، والاستجابة الفعالة لدولة الإمارات في مجال مكافحة «كوفيد-19»، وفرص تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال التدريب الطبي المستمر، والتعاون في مجال الأطباء الزائرين بين أستراليا ودولة الإمارات.

جاء ذلك في اللقاء الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، بمشاركة صقر الحميري مدير مركز التدريب والتطوير بالوزارة، والدكتورة نور ماجد المهيري، مدير قسم الخدمات الطبية والعلاجية، والدكتور سلطان شريف مدير مكتب الأطباء الزائرين، ومن الجانب الأسترالي، جون كافاناه نائب القنصل العام في دبي، وسارة حريز مدير قطاع الصحة في القنصلية الأسترالية.

وناقش اللقاء، الشراكة في الابتكارات الطبية، وتطبيق العلاجات الحديثة النوعية للمرضى، والأبحاث والدراسات المتخصصة، كما استعرض الطرفان النجاحات التي حققها البلدان في مواجهة «كوفيد-19»، إضافة لبرامج الاعتماد الصحي وتطوير العلاقات في مجال خدمات الصحة النفسية.

وأكد السركال حرص الوزارة على تبادل نتائج الدراسات والأبحاث الصحية مع المؤسسات الصحية الأسترالية.

من جانبه، أكد القنصل الأسترالي التطور اللافت للقطاع الصحي في دولة الإمارات على صعيد الكوادر الطبية المؤهلة والبنية التحتية والتقنيات والمعدات الطبية