نجم ليفربول يكشف حقيقة رغبة برشلونة في ضمه

صرح الهولندي جورجينيو فينالدوم نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي أنه يعتقد بعدم جدية برشلونة بالتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وذلك بناءً على طلب من الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني.





وأشارت وسائل الإعلام إلى أن فينالدوم البالغ من العمر 29 عامًا يلعب في صفوف ليفربول منذ عام 2016 قادمًا من نيوكاسل الإنجليزي وخاض مع الحمر حتى الآن 192 مباراة وسجل 19 هدفًا وصنع 16 هدف آخرين وينتهي عقده في 2021.





وقال فينالدوم في تصريحات لوسائل الإعلام:"لا أعتقد أن برشلونة كان جاداً بإهتمامه بالتعاقد معي وإلا لكنت قد قرأت المزيد من الأخبار أو حدثت الكثير من التحركات".





واختتم فينالدوم تصريحاته قائلاً:"سأبقى مع ليفربول، فعقدي يستمر حتى نهاية الموسم الحالي ولا يزال من الممكن أن تتغير الأمور لذلك سنرى ما سيحدث الفترة المقبلة".



