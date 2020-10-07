الكشف عن آخر تطورات إصابة محمد الشناوي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:14 م
الشناوي
الشناوي
أمل الحلفاوي
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كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من خوض مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي بعد إصابته بشد في العضلة الضامة خلال مباراة المقاولون العرب بالدوري.

وأشار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إلى أن الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود وضع برنامج تأهيلي من أجل تجهيز محمد الشناوي للحاق بمباراة الذهاب أمام الوداد.

وأكد أن محمد الشناوي سيؤدي جلسات علاج طبيعي خلال الأيام القليلة القادمة، مع الانتظام في برنامج تأهيلي جيد قبل اللحاق بالتدريبات الجماعية للفريق.

وشدد عبدالحفيظ على أنه حذر الشناوي من التسرع في العودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية، من أجل ضمان تماثله للشفاء بطريقة صحيحة وعودته بأفضل حالة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الوداد المغربي، يوم السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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محمد الشناوي دوري ابطال افريقيا الوداد الأهلي

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