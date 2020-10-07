رئيس "صناعة البرلمان" يطالب بإدماج متعافي الإدمان داخل سوق العمل

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أثني النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على قرار نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكد "عامر" في بيان صادر عنه اليوم، أن حوكمة الدولة المصرية والقائمين علي مكافحة فيروس كورونا، أداروا الملف بأمتياز، لافتا انه في ظل جائحة فيروس كورونا واستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، يُعد انتصار حقيقي لمصر.



وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، الي انه لابد خلال الفترة المقبلة تأهيل متعافي الإدمان لسوق العمل والاستفادة منه، ليكون ضمن عجلة الإنتاج التي انطلقت بسرعة الصاروخ في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وطالب "عامر" بضرورة الاستفادة من هؤلاء الكوادر البشرية وذلك عن طريق فتح مجال العمل الخدمي والصناعي والمجتمعي، لاحتضانهم وتشجيعهم علي مساندة الدولة المصرية والنهوض بها، لان الشباب هم الدُعامة الأساسية للارتقاء بالدولة المصرية.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 51 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97449 حالة حتى أمس.



وأوضح بيان للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال البيان، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر البيان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 103902 حالة من ضمنهم 97449 حالة تم شفاؤها، و6001 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".