تفاصيل تسلم الدفعة الجديدة 2400 من كشافات الليد و400عداد تيمر للتحكم فى الإنارة بالشوارع والميادين في الدقهلية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم المهندسه شيماء صديق مدير عام المرافق بتسلم الدفعة الجديده من كشافات الليد ب 2400 كشاف وكذا 400 عداد تيمر للتحكم فى الانارة بالشوارع والميادين.

جاء ذلك فى اطار خطه المحافظة لدعم الإضاءة بالشوارع والميادين بنطاق مراكز ومدن المحافظة بهدف تحسين مستوى الإنارة العامه بها.

واوضحت مدير عام المرافق انه سيتم توزيع الكشافات الجديدة على الوحدات المحلية لمراكز ومدن السنبلاوين وبنى عبيد وبلقاس كما يتم توزيع العدادات على 16 وحده محلية واضافت ان هذه العدادات يمكن من خلالها التحكم فى مواعيد الانارة والاطفاء ترشيدا للاستهلاك، كما انها تحافظ على العمر الافتراضى للكشاف.

ومن الجدير بالذكر ان الدفعه الجديدة هى إستكمال لمراحل التوريد التى بدات شهر مارس الماضى واجمالى ما تسلمته المحافظة حتى الان من الهيئة العربية للتصنيع يصل إجماليا إلى ١٧٤٣٤٣ كشاف ليد ١٥٠ و١٠٠ تم توزيعهم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة لتحسين مستوى الاضاءة العامه بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

و أكد محافظ الدقهلية ان ذلك يأتى فى اطار الجهود التى تبذلها المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات تحقيقا لرضا المواطنين ومنها خدمات الانارة العامه حفاظا على المظهر الحضارى للدقهلية.
تفاصيل تسلم الدفعة الجديدة 2400 من كشافات الليد و400عداد تيمر للتحكم فى الإنارة بالشوارع والميادين في الدقهلية
تفاصيل تسلم الدفعة الجديدة 2400 من كشافات الليد و400عداد تيمر للتحكم فى الإنارة بالشوارع والميادين في الدقهلية
تفاصيل تسلم الدفعة الجديدة 2400 من كشافات الليد و400عداد تيمر للتحكم فى الإنارة بالشوارع والميادين في الدقهلية
تفاصيل تسلم الدفعة الجديدة 2400 من كشافات الليد و400عداد تيمر للتحكم فى الإنارة بالشوارع والميادين في الدقهلية
تفاصيل تسلم الدفعة الجديدة 2400 من كشافات الليد و400عداد تيمر للتحكم فى الإنارة بالشوارع والميادين في الدقهلية
تفاصيل تسلم الدفعة الجديدة 2400 من كشافات الليد و400عداد تيمر للتحكم فى الإنارة بالشوارع والميادين في الدقهلية
تفاصيل تسلم الدفعة الجديدة 2400 من كشافات الليد و400عداد تيمر للتحكم فى الإنارة بالشوارع والميادين في الدقهلية
تفاصيل تسلم الدفعة الجديدة 2400 من كشافات الليد و400عداد تيمر للتحكم فى الإنارة بالشوارع والميادين في الدقهلية
تفاصيل تسلم الدفعة الجديدة 2400 من كشافات الليد و400عداد تيمر للتحكم فى الإنارة بالشوارع والميادين في الدقهلية
تفاصيل تسلم الدفعة الجديدة 2400 من كشافات الليد و400عداد تيمر للتحكم فى الإنارة بالشوارع والميادين في الدقهلية

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