عون: الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة تبدأ الأسبوع المقبل

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:03 م
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني
وكالات
Advertisements

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء، إن مجلس النواب سيجتمع في 15 أكتوبر "لإجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة".

 

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن مصدرين سياسيين قولهما إن عون حدد الموعد للضغط على الزعماء السياسيين لبدء التشاور فيما بينهم وبحث الترشيحات لمنصب رئيس الوزراء.

 

وقال مصدر سياسي بارز: "لا أحد يتحدث مع الآخر والاتصالات مع الفرنسيين قطعت تقريبا". وأضاف أنه لم تطرح بعد أسماء للترشح لرئاسة الوزراء.

 

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان مجددا اليوم الأربعاء، أنه من الضروري أن يعمل لبنان على تشكيل حكومة "وإلا فإن الدولة تواجه خطر الزوال".

 

وقال في جلسة للجمعية الوطنية إن فرنسا أرجأت مؤتمرا للمساعدات الإنسانية للبنان لشهر نوفمبر، لكن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستلتقي في الأيام القادمة للتأكيد على ضرورة تشكيل حكومة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميشال عون الرئيس اللبنانى

أخبار تهمك

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يكشف مشكلة اللاعب المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

منذ حوالي 12 ساعة

الاتفاق السعودي يرصد مليون دولار لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر بالأهلى يكشف لـ "الفجر الرياضي" حقيقة طلب موسيماني بقاء فتحي

منذ ساعة و 10 دقيقة

المقاصة يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضم محمد إبراهيم

منذ ساعة الا ربع

توجيه عاجل من السيسي بشأن صندوق "تحيا مصر"

منذ يوم

عاجل.. الأردن تعلن حظر التجوال الشامل

منذ يوم

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

منذ ساعة و 25 دقيقة

الجوكر كلمة السر.. موسيماني يحل أزمة الأهلي الدفاعية

منذ أقل من ساعتين

خاص.. نجم الأهلي يكشف حقيقة توقيعه لبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

المصل واللقاح: تشابه أعراض كورونا مع الإنفلونزا يجبرنا على التطعيم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "المركزي": ارتفاع الاحتياطى الأجنبي إلى 38.43 مليار دولار

منذ حوالي 7 ساعات

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى جديد

الآن

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

تظاهرة أمام منزل "الخطيب" رفضا لترشيحه لرئاسة الحكومة اللبنانية

الرئاسة اللبنانية ترد على رؤساء الحكومة السابقين وتنفي خرق الدستور

الرئاسة اللبنانية: اتصالات عون الأخيرة بالحكومة شملت نبيه بري والحريري

الرئاسة اللبنانية تعلن تأجيل الاستشارات النيابية لمدة أسبوع

تأجيل الاستشارات النيبابية في لبنان لاختيار رئيس الوزراء

لبنان.. وزيرة تكشف السبب وراء طلب "الحريري" تأجيل اسستشارات تشكيل الحكومة

تصويت

الأكثر قراءة
05:17 م

تحركان خطيران من إثيوبيا.. ماذا طرأ على ملف سد النهضة مؤخرا؟

شاهد.. تعليق ناري من رامي رضوان على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل

08:26 ص

أول ظهور لترامب في البيت الأبيض بعد خروجه من المستشفى

03:35 م

عاجل.. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد في الكويت

10:53 ص

عاجل.. ننشر الصور الأولى لحريق "سوق السهاريج" في قنا

07:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»