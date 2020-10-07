النني أوت.. تعرف على تشكيل آرسنال الجديد بعد ضم توماس بارتي

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:01 م
بارتي
بارتي
أحمد عصام
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نجح فريق أرسنال الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب الدولي الغاني توماس بارتي قادمًا من أتليتكو مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية التي انتهت منذ أيام قليلة. 

وتعاقد الجانرز مع بارتي بعد كسر قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتليتكو مدريد، والمقدر قيمتها بمبلغ 50 مليون يورو. 

وسيكون توماس بارتي ضمن الركائز الأساسية التي يعتمد عليها ميكيل ارتيتا مدرب الفريق اللندني، حيث يأتي تشكيل أرسنال المتوقع بعد ضم الدولي الغاني كالآتي :- 

حراسة المرمى: لينو. 

خط الدفاع: هولدينج - ديفيد لويز - تيرني. 

خط الوسط: بيليرين - توماس بارتي - سيبايوس - ساكا.  

خط الهجوم: ويليان - ايميريك اوباميانج - لاكازيت. 

وسيفقد محمد النني مركزه بشكل كبير في الفترة المقبلة مع أرسنال، حيث إن توماس بارتي يلعب في نفس المركز الذي يشغله اللاعب المصري.

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