المقاصة يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضم محمد إبراهيم

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر للمقاصة، عن تطورات مفاوضات مسؤولي الأهلي وبيراميدز، لضم محمد إبراهيم خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.


وجهة محمد إبراهيم المقبلة في الموسم الجديد

وأكد محمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة، أنه تلقى اتصالات مكثفة من الأهلي، من أجل الموافقة على رحيل محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.


وقال "عبدالسلام" في تصريحات إذ اعية  :"تلقيت اتصالات من الأهلي لضم محمد إبراهيم، وأصبح هناك شكل من أشكال التفاوض الرسمي، سنحدد وجهة اللاعب وفقا لرغبته والأموال التي ستأتي من الصفقة".


وأتم رئيس المقاصة: "محمد إبراهيم، لم يبد رغبته في الرحيل إلى أي فريق، ولا يوجد حتى الآن، عرض رسمي من نادي بيراميدز لضمه".

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