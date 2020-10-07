عاجل.. السيسي يتسلم درع العمل التنموي العربي لعام 2020

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الأربعاء، أحمد أبو الغيط الأمين العام ل جامعة الدول العربية ، الذي قدم له "درع العمل التنموي العربي لعام ٢٠٢٠"، وهي الجائزة التي تمنح سنوياً من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها.





وأكد الرئيس السيسي ، أن الدرع مُهدَى لكل المصريين الذين ساهموا بوعيهم ووطنيتهم في إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ومسيرة العملية التنموية التي تتم بجهود وموارد مصرية خالصة .



