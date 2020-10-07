عاجل.. السيسي يتسلم درع العمل التنموي العربي لعام 2020

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:56 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء حسن
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صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الأربعاء، أحمد أبو الغيط الأمين العام ل جامعة الدول العربية ، الذي قدم له "درع العمل التنموي العربي لعام ٢٠٢٠"، وهي الجائزة التي تمنح سنوياً من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها.

وأكد الرئيس السيسي ، أن الدرع مُهدَى لكل المصريين الذين ساهموا بوعيهم ووطنيتهم في إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ومسيرة العملية التنموية التي تتم بجهود وموارد مصرية خالصة.

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