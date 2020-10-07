البورصة الأمريكية ترتفع خلال التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
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ارتفعت البورصة الأمريكية  خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليربح "داو جونز" أكثر من 320 نقطة بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب.

وحث الرئيس الأمريكي الكونجرس على تمرير حزمة مساعدات بقيمة 25 مليار دولار لشركات الطيران وتوفير 135 مليار دولار لبرنامج دعم الرواتب في أسرع وقت.

كما دعا ترامب الكونجرس في تغريدة أخرى عبر "تويتر" إلى الموافقة على إرسال شيكات بقيمة 1200 دولار للأمريكيين للمساعدة في مواجهة تداعيات كورونا.

وجاء ذلك رغم أن ترامب أعلن أنه قرر تعليق محادثات التحفيز مع الديمقراطيين حتى انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية مما أدى إلى خسائر قوية لـ"وول ستريت" بالأمس.

ويترقب المستثمرون إعلان الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.2 بالمائة أو ما يعادل 328 نقطة إلى 28101 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.2 بالمائة مسجلاً 3401 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" بنحو 1.3 بالمائة ليصل إلى مستوى 11296 نقطة.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة إلى 93.60.

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