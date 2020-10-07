في ذكرى ميلادها.. تعرف على اللحظات الأخيرة في حياة ببا عز الدين

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ببا عز الدين، التي اشتهرت في الأربعينات وكانت واحدة من أهم الراقصات الشرقيات في مصر.

أغلب الأفلام التي قدمتها "ببا" كانت في فترة الحرب العالمية الثانية، بسبب ازدهار صالات الرقص في تلك الفترة، ورغم قدراتها التمثيلية المتواضعة إلا أن المخرجين لجأوا إليها بسبب امتلاكها صالة رقص كانت مقصد الكثيرين في ذلك الوقت.

توفيت ببا عز الدين، صغيرة في عمر 36 عامًا بسبب حادث سير في فبراير عام 1952، أثناء عودتها من الإسكندرية حيث انقلبت سيارتها التي كانت تقودها بنفسها وماتت في الحال.

أثارت حادثتها الكثير من الجدل في ذلك الوقت، وذكرت عدد من الجرائد في الخمسينات إن حادث مصرعها كان مدبرًا من قبل القصر الملكي، ولكن كان المقصود منه هو السياسي الوفدي، الدكتور عزيز فهمي، والذي كان من شباب الطليعة الوفدية، كان ثائرًا ضد الأوضاع السياسية السائدة في تلك الفترة.

كان خصمًا للكثير من رجال القصر، خاصة أنه كان نائبًا في مجلس النواب عن حي الجمالية وكان شديد المعارضة للقصر ورجاله.

وكانت ببا تملك سيارة نفس ماركة ولون سيارة عزيز مما جعل الأمر يلتبس على منفذي العملية، فماتت عن طريق الخطأ، وفقًا للروايات التي رددها المعارضون للقصر وبالأخص أصدقاء عزيز فهمي، وجريدة "المصري"، الناطقة باسم الوفد في ذلك الوقت.

قدمت شخصيتها سينمائيا الفنانة نبيلة عبيد، في فيلم "بديعة مصابني" للمخرج حسن الامام عام 1975 امام نادية لطفي وفؤاد المهندس وكمال الشناوي.
في ذكرى ميلادها.. تعرف على اللحظات الأخيرة في حياة ببا عز الدين
في ذكرى ميلادها.. تعرف على اللحظات الأخيرة في حياة ببا عز الدين

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