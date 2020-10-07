الألومنيوم يحقق الريمونتادا ويقلب تأخره أمام ديروط لفوز هام

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حقق فريق نادي الألومنيوم فوز غالي وهام على نظيره فريق نادي ديروط برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير، ضمن مواجهات الجولة 21 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.



شهد اللقاء ندية من فريق ديروط الذي استطاع التقدم بهدفين مقابل هدف خلال الشوط الاول من المباراة، الذي قدم فيه الفريق الاسيوطي أداء اكثر من رائع.



وفي الشوط الثاني يعود فريق الالومنيوم ويحقق الريمونتادا، ويقلب تأخره بهدفين مقابل هدف لفوز برباعية مقابل هدفين، في شوط ثاني اكثر من رائع للفريق الحمادي.



بهذا الفوز يحتل الألومنيوم المركز الثاني بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد42 نقطة، ويتمسك بأمل الصعود للدوري الممتاز لاسيما بعد فوز فريق البنك الأهلي اليوم على بني سويف وتصدره للمجموعة برصيد 43 نقطة وتراجع بني سويف للمركز الثالث بعد تجمد رصيده عند41 نقطة.



وتشهد الجولة الأخيرة مواجهة فريق الالومنيوم أمام سوهاج بملعب الاخير، والتي يحتاج فيها الألومنيوم الي تحقيق الفوز وانتظار نتيجة البنك الأهلي أمام بترول أسيوط بملعب الاخير لتحديد الفريق الصاعد للدوري الممتاز.





ترتيب المجموعة

1- البنك الأهلي 43 نقطة

2- الألومنيوم 42 نقطة

3- بنى سويف 41 نقطة

4- شبان قنا 35 نقطة

5- البترول 32 نقطة

6- المنيا 29 نقطة

7- سوهاج 27 نقطة

8- التليفونات 27 نقطة

9- الإعلاميين 22 نقطة

10- الفيوم 21 نقطة

11- طهطا 13 نقطة

12- ديروط 12 نقطة