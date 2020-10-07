المنيا يفوز على طهطا برباعية في دوري القسم الثاني



وشهدت المباراة تقدم فريق طهطا صاحب الأرض بهدف في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ليتعادل بعدها اللاعب علي دياب للمنيا في الدقيقة 28 ، وينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.



وفي الشوط الثاني تقدم فريق المنيا بهدف ثاني للاعب خط الوسط بدوي عاشور بالدقيقة 12 ، واستمرت الفرص الضائعة للفريقين ، ليتعادل بعدها فريق طهطا بالهدف الثاني بالدقيقة 21 .





وواصل لاعبو المنيا ضغطهم ليسجل المهاجم حسام حسن لاعب المنيا الهدف الثالث في أول لمسة له بالدقيقة 37 فور نزوله لأرض الملعب، ويضيف بعدها المهاجم محمد سماره الهدف الرابع بالدقيقة الأخيرة من المباراة.



بذلك الفوز يرتفع رصيد المنيا إلى النقطة 29 بالمركز السادس ويتوقف رصيد طهطا عند النقطة الـ 13 .

حقق فريق كرة القدم بنادي المنيا، فوزاً كبيرا اليوم الأربعاء، على فريق طهطا العنيد بعقر داره، بأربعة أهداف مقابل هدفين، بالجولة قبل الختامية للموسم الحالي، بالقسم الثاني.