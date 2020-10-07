محافظة القاهرة تعلن شروط الحصول على مدفن بجبانات البساتين

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أعلنت محافظة القاهرة عن شروط التقديم للحصول على جبانة بالبساتين بمنطقة سيدي عبد الله، ويصل مساحة الجبانة ٣٠ م.



وأوضحت المحافظة في بيان لها، أن تخصيص المدفن يكون بأسبقية الحجز وسعر المدفن 330 ألف جنيه كحق انتفاع ويتم سداد المبلغ كاملا فور استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة.



وجاءت شروط التقديم والمستندات "ان يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة، ويتم تقديم طلب المدفن بالمركز التكنولوجي لمحافظة القاهرة (خدمة المواطنين) ومرفق به صورة بطاقة الرقم القومي السارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة ألا يكون قد سبق للزوج او الزوجه الحصول على مدفن من محافظة القاهرة، أن يكون المتقدم متزوج او أرمل او مطلق".



ويتم دفع الرسوم المستحقة عند تقديم الطلب مبلغ 1000 (ألف جنيه مصري فقط لا غير) لا يسترد ولايتم بحث اي طلب إلا بعد دفع قيمة الطلب ويتم البحث عقب إستيفاء المستندات المطلوبة، وحال ثبوت حصول المتقدم على جبانة سابقا سيتم سحب الترخيص ولا تتحمل المحافظة أى شروط مالية او قانونية ولا يحق له إسترداد أية مبالغ قام بدفعها للمحافظة.



ومن المقرر أن تفتح المحافظة للتقديم على ١٣ مدفن بالبساتين، بدءا 18 الشهر الجارى وحتى يوم ٢٩ م نفس الشهر.