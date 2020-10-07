تعرف على تشكيل يوفنتوس الجديد بعد ضم كييزا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي مع اللاعب كييزا من صفوف نادي فورنتينا فى الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع أحقية الشراء.


وتجاوز اللاعب الشاب الكشف الطبي بمدينة تورينو وسينضم لتدريبات السيدة العجوز بعد نهاية أسبوع الفيفا الدولي.


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي تشكيل نادي يوفنتوس الإيطالي بعد التعاقد مع كييزا من صفوف فيورنتينا:


حراسة المرمي: تشيزني.

خط الدفاع: ساندرو، بونوتشي، كليني، دانيلو.

خط الوسط: آرثر ميلو، سامي خضيرة، كييزا.

خط الهجوم: رونالدو، ديبالا، موراتا.

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