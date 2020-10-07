صنع الاستقرار.. محمود الخواجة يدعم رئيس الزمالك برسالة قوية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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أكد محمود الخواجة نجم الزمالك الأسبق أن النادي كان في حاله يرثى لها  منذ عشرة أعوام، ولكن بقدوم مرتضى منصور تحول الأمر تماماً واصبح نادي الزمالك في منتهى القوة.

 

وقال الخواجة خلال جلسة رموز النادي المقامة حاليا : "نحن الآن خلف كيان نادي الزمالك وخلف رئيس نادي الزمالك، فهو قام بالعديد من الأعمال التي يشهد بها الجميع".

 

وأضاف الخواجة :"مرتضى منصور صاحب بصمة واضحة مع كل الفرق الجماعية والفردية بنادي الزمالك، ونجح في فرض الاستقرار، نحب رئيس الزمالك لانه رجل وطني يعشق تراب بلده وهو دائما حريص على الدفاع عن حقوق النادي لذلك أقول له نحن خلفك".

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