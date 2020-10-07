القضاء الإداري: نشاط "الوكالة التجارية" مشروط بامتلاك رأس المال لشركاء مصريين

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أيدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار"، قرار هيئة الاستثمار برفض إضافة نشاط "الوكالة التجارية " لإحدي شركات الإطارات والتى طالبت بذلك ورفضت المحكمة دعوى الشركة، وألزمتها المصروفات، وذلك لأن مساهمى الشركة المالكين لأغلب رأس المال من الأشخاص الاعتبارية، وليس لأشخاص طبيعيين من المصريين الأصلاء، مما لايجوز إضافة نشاط الوكالة التجارية.



صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل مصطفي الشامى، خالد حسن كرم نواب رئيس مجلس الدولة.



وأكدت المحكمة، أن المُشرع فى القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، اشترط لقيد الشركات في سجل الوكلاء المعد لذلك عدة شروط منها أن يكون رأس مال الشركة مملوكا بالكامل لشركاء مصربين، وفي حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس يتعين مضي عشر سنوات على الأقل من اكتسابها، وإذا كان الشريك شخصا اعتباريا فينعين أن يكون مصري الجنسية ومملوك اغلب رأس ماله لمصريين أصلاء أو مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات على الأقل.



وثبت للمحكمة، أن إحدي شركات الإطارات تقدمت الى الهيئة العامة للاستثمار، بطلب تأسيسها ومن ضمن نشاطها أعمال الوكالة التجارية، وحددت مساهميها ورفضت الهيئة طلب الشركة بإضافة نشاط الوكالة التجارية لان الأشخاص الاعتبارية الداخلة في تكوينها مملوك أغلب رأس مالها لاشخاص اعتبارية وليس لأشخاص طبيعيين من المصرين الأصلاء أو ممن مضى على تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات بالمخالفة للقانون، ورأت المحكمة أن قرار هيئة الاستثمار سليم قانونًا، ولا يجوز إلغاؤه.

