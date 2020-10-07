عاجل.. إصابة المفوض الأممي لشؤون اللاجئين بفيروس كورونا

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي اليوم الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال غراندي، عبر صفحته في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنه يشارك اليوم من بيته في جلسة اللجنة التنفيذية للمفوضية، وهو الآن في عزل صحي بعد الكشف عن إصابته بمرض "كوفيد-19" الناجم عن كورونا.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأعراض المرضية لديه خفيفة وحالته جيدة، معربا عن أمله في تعاف قريب.

وبحسب غراندي، فإن إصابته تمثل دليلا واضحا جديدا على أهمية الإجراءات الوقائية في ظل جائحة كورونا، مثل غسل اليدين واتباع التباعد الجسدي وحمل الكمامة.