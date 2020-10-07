فوز الفيوم والمنيا وشبان قنا وخسارة بني سويف بالقسم الثاني

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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شهدت مواجهات الجولة قبل الأخيرة، للدور الثاني، من منافسات المجموعة الأولى، لدوري القسم الثاني، عن خسارة بني سويف من البنك الأهلي، بهدفين دون مقابل، سجلهما، عمرو عزت في الدقيقة 29 للشوط الأول، من ركلة جزاء، ومحمود جمعة بالدقيقة 22 للشوط الثاني.

الألومنيوم يهزم ديروط

وصعد فريق الألومنيوم إلى المركز الثاني بعد فوزه غالي على فريق ديروط برباعية مقابل هدفين، سجلهما ابراهيم بيبو، كيرلس ماهر، ومؤمن بدوري هدفين، ليرتفع رصيد الفائز إلى 42 نقطة.

الفيوم يفوز على الإعلاميين

وفاز الفيوم على الإعلاميين بهدف للاعب إبراهيم حسن في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليرتفع رصيد الفائز إلى 21 نقطة، بالمركز العاشر، ويبقى الخاسر عند 22 نقطة، بالمركز التاسع.

المنيا يتخطى طهطا

وتغلب المنيا على طهطا بأربعة أهداف مقابل هدفين حيث انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم فالو لطهطا في الدقيقة 15 وتعادل على دياب في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، أضاف بدوى عاشور الهدف الثاني للمنيا في الدقيقة 11 وتعادل طهطا من ضربة جزاء في الدقيقة 22.

 واستطاع المنيا  تسجيل هدفين متتاليين عن طريق حسام حسن في الدقيقة 37 ومحمد سماره في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

سوهاج يخسر من الشبان

فاز فريق شباب قنا على فريق سوهاج بهدف أحمد حمودي في الشوط الأول، وأضاع سوهاج ركلة جزاء بالشوط الثاني، تصدى لها الحارس عماد حمدي.

تعادل التليفونات

وتعادل تليفونات بني سويف مع فريق البترول بهدف لمثله تقدم نانا في الدقيقة 9 لتليفونات وتعادل محمد كاستليو للبترول في الدقيقة 23.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 43 نقطة
2- الألومنيوم 42 نقطة
3- بني سويف 41 نقطة
4- شبان قنا 35 نقطة
5- البترول 32 نقطة
6- المنيا 29 نقطة
7- سوهاج 27 نقطة
8- التليفونات 27 نقطة
9- الإعلاميين 22 نقطة
10- الفيوم 21 نقطة
11- طهطا 13 نقطة
12- ديروط 12 نقطة

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