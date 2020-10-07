تليفونات بنى سويف يتعادل مع البترول في القسم الثاني

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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انتهى لقاء تليفونات بنى سويف وضيفه بترول اسيوط بالتعادل الإيجابي ١/١ وذلك بمنافسات الاسبوع ٢١ بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

تليفونات بنى سويف بدأ المباراة بتشكيل مكون من مؤمن محمد ومحمود مبارك ومحمد احمد صابر ومحمود عبده ومروان رمضان ونانا كوامى وأحمد سيد حلمى وأحمد أبو رضا وأحمد شحاته ومانجا فوادى .

فيما بدأ بترول اسيوط المباراة بتشكيل مكون من محمد سعيد وايهاب فؤاد ومحمد دياب واسلام السيد وأحمد دحروج ومصطفى شلبي ومؤمن راضى وكوام بواه ومحمد خلف ومحمد العندليب ومحمد كاستيلو .

ونجح نانا كوامى فى إحراز هدف التقدم للتليفونات بالدقيقة 9 بالشوط الاول بعد نجاحه فى تسديد كرة قوية سكنت الشباك اليسرى لحارس البترول.
كما نجح محمد كاستيلو فى إحراز هدف التعادل للبترول بالدقيقة ٢٣ بالشوط الاول .

وشهد الشوط الأول اعتراضات عديدة من جانب الجهاز الفنى للتليفونات لعدم احتساب حكم اللقاء لركلة جزاء نتيجة لمس مدافع البترول للكرة بيده.

وخلال المباراة اجرى ابو العينين شحاته المدير الفنى للتليفونات تغييرات بنزول كلا من مصطفى عبد الرحيم ومحمد رجب وأحمد إبراهيم ومحمد كارم وأحمد شعبان بدلا من مروان رمضان ومحمد احمد صابر ومحمود عبده ومانجا فوادى وأحمد أبو رضا .

فينا أجرى البترول تغييرات بنزول محمود كمال وعلى عبد المولى ومحمد عطا ومحمد مصطفى بدلا من محمد العندليب محمد خلف ومحمد كاستيلو ومصطفى شلبي .

وحصل احمد ابو رضا لاعب التليفونات وعصام متولى المدير الإدارى وأبو العينين شحاته المدير الفنى للتليفونات على الكارت الاصفر .

وبعدها النتيجة يرتفع رصيد التليفونات إلى 27 نقطة، بالمركز الثامن، ورفع البترول رصيده إلى 32 نقطة، بالمركز الخامس.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد نهاد وعاونه كلا من هشام عبد العزيز وأحمد عبد الباسط وحكم رابع أبو بكر محمد وحمدى سعد مراقب الحكام وأحمد رشاد سالم مراقب مسابقات .

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