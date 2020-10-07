فاروق جعفر: قرارات اللجنة الأولمبية ضد مرتضي منصور مرفوضة تمامًا

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، وعضو اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، أن قرارات الأولمبية الصادرة ضد المستشار مرتضي منصور رئيس النادي ليست في محلها على الإطلاق.

ووصف جعفر ما يتعرض له نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور بالحرب لهدم استقرار القلعة البيضاء.

وأوضح نجم الزمالك السابق خلال الاجتماع المقام حاليا بين الرياضيين في مقر الزمالك أن كل القرارات مرفوضة نهائيا وغير مقبولة خاصة وأن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الوحيد في مستقبل رئيس النادي.

وتابع أن جموع الرياضيين وأبناء الزمالك يقفون بجوار رئيس النادي بصفته الرمز الحقيقي مشيرا إلى أن مرتضى منصور له الفضل الأكبر في التطور الكبير في المنشاءات.

وأشار جعفر إنه لا يوجد زملكاوي على وجه الأرض يوافق على ما يتعرض له رئيس النادي مطالبا جموع الرياضيين بضرورة التماسك وتوجيه مطالبهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور علي عبد العال للحفاظ على استقرار النادي ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة

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