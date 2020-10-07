رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر: مكتبة الإسكندرية منارة الثقافة في العالم



وأعرب الدكتور مصطفى الفقي عن سعادته لاستقبال السفير كريستيان برجر وتبادل الآراء معه حول العديد من القضايا الثقافية.



ولافت إلى أنه أحد الخبراء الكبار في شئون الشرق الأوسط، كما أنه رجل محب للثقافة المصرية هو والسيدة زوجته، ومضيفا أنه بحث مع السفير إمكانيات التعاون بين مكتبة الإسكندرية والمؤسسات الأوروبية.



وأكد السفير كريستيان برجر على سعادته بوجوده في مكتبة الإسكندرية منارة الثقافة في الإسكندرية ومصر والعالم، وذلك في أول زيارة له خارج القاهرة بعد توليه منصب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر.



وأهدى الدكتور مصطفى الفقي السفير كريستيان برجر عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، ومنها كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية".

استقبل الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، السفير كريستيان برجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وزوجته ماريلينا برجر.