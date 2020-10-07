البنك الأهلي يقترب من الصعود للممتاز بالفوز علي بني سويف

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
هدير أسامة
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حقق فريق البنك الأهلي، فوزاً غالياً على فريق بني سويف، بهدفين نظيفين ، ضمن الجولة الـ 21 من مسابقة دوري القسم الثاني.

جاء تشكيل البنك مكون من : " احمد صبحي، وطارق جمال مصلحي، وامير مدحت احمد، والسيد منير ، ومحمود جمعة ، وحسام السيد، وعمرو سمير ، واحمد حامد، ومحمد مصطفي ، ولاندري تاتاكيو، وعمرو عزت .

بينما دخل بني سويف اللقاء بتشكيل ضم :  "محمود جمال ، حسام محمد البدري، ومصطفي صلاح، وهارون اسماعيل، وعبد الواحد عبد العزيز، ورضا عبد العال، ونصر رمضان، وحسام عيسي، ومحمود ابو بكر، وكريم اشرف، ومحمود عبد العاطي .

بدأ الشوط الاول " بإستحواذ فريق البنك الأهلي واضاع من خلالها هدفين محققين، ولكن تواصل البنك بالإستحواذ علي نظيره بني سويف، ونجح في الحصول على ركلة جزاء، سددها اللاعب عمرو عزت، في الدقيقة 29 .

والشوط الثاني "استحوذ كلا الفريقين ولكن نجح فريق البنك الأهلي بالإستحواذ والهجوم في شباك بني سويف، ونجح في ادراك الهدف الثاني احرزه اللاعب محمود جمعة، في الدقيقة 71 ،وبهذه النتيجة يقترب البنك الأهلي للصعود لدوري الأضواء(الدوري الممتاز) .

وادار اللقاء طاقم تحكيم مكون من محمود البنا حكم ساحة ويوسف البساطي مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثاني، وحكم رابع عباس حسن.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد البنك الأهلي عند النقطة 43 محتلاً المركز الأول، بينما يتجمد رصيد بني سويف عند النقطة 41 محتلاً المركز الثاني بجدول دوري القسم الثاني.

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