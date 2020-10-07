الميركاتو الشتوي بدأ بقوة.. برشلونة يقترب من يحسم ثلاث صفقات من العيار الثقيل





بدأ نادي برشلونة التحضير مبكراً لبدء غمار الميركاتو الشتوي، لتعزيز صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة بعد فشل إتمام التعاقد مع لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضي بسبب الأزمة المالية .





ووفقاً لصحيفة " سبورت " الإسبانية، فإن العملاق الكتالوني على مشارف التعاقد مع الثنائي ممفيس ديباي مهاجم فريق ليون الفرنسي، إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي.





وحاول البلوجرانا الظفر بخدمات الثنائي قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية، لكن تعقد الحسم بسبب المطالب المالية للناديين.





وأشارت الصحيفة أن برشلونة قد حصل على توقيع غارسيا أثناء تواجده الان في معسكر المنتخب الإسباني داخل مدينة مدريد، فيما أنهي الاتفاق المبدئي مع ديباي عبر تطبيق ZOOM.





وفي سياق آخر متصل بدأ نادي برشلونة في البحث عن لاعب وسط جديد من أجل تعويض رحيل الثاني إيفان راكيتيتش وآرتورو فيدال.





حيث أشارت صحيفة " لاغازيتا ديللو سبورت " الإيطالية، أن النادي قد اتفق مع ستيفانو سينسي لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي من أجل القدوم إلى الكامب نو.





يذكر أن تعاقد غارسيا وديباي مع أنديتهم ينتهي في صيف عام 2021, بينما ينتهي عقد سينسي مع إنتر ميلان في صيف عام 2024 .