تتابعه الصحة العالمية.. تعرف على لقاح كورونا المنتظر وموعد ظهوره

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنه من الخطأ أن نطلق على ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم يرجع الموجة الثانية للفيروس، مؤكدًا أن الموجة الأولى لم تنته والعالم في المرحلة الثالثة لها حاليًا.

وأضاف "عودة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "موجدين حاليا في المرحلة الثالثة والتي تمتاز عن المرحلتين الأولى والثانية بأن أعراض أخف وانخفاض أعداد المتوفين والذين أغلبهم من فئة كبار السن".

وأشار إلى أن 75 إلى 85% من الإصابات بالفيروس حاليًا يتعافون، لافتًا إلى أنه يتفق مع تصريحات منظمة الصحة العالمية التي قالت إن 10% من سكان العالم مصابون بفيروس كورونا، موضحًا أنه كلما زادت عدد المسحات كلما تم تسجيل عدد إصابات أكتر.

وبسؤاله عن موعد ظهور لقاح فيروس كورونا المحتمل أوضح رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، "صعب نشوف لقاح قبل شهر مايو من العام المقبل، واللقاح الأقرب هو لقاح جامعة أكسفورد، التي تقوم بنشر أغلب الدراسات حوله، ويتم متابعتها من قبل منظمة الصحة العالمية".

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 51 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97449 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 103902 حالة من ضمنهم 97449 حالة تم شفاؤها، و6001 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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